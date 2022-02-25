من 500 لـ 10000 جنيه.. احصل على رخصة 5 سنوات لمشروعك بالقانون

دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أصحاب المشروعات وكذلك أصحاب المحال والأماكن والخدمات التي بها مشروعاتهم والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الأحياء بسبب فقدانهم شرط او أكثر من شروط الترخيص، بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد.

وفي هذا السياق، نستعرض خطوات وإجراءات الحصول على رخصة تشغيل مؤقتة بالقانون:

رخصة تشغيل مؤقتة

لإصدار رخصة تشغيل مؤقتة، يتم التوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كل المحافظات، إذ تصدر هذه الوحدات الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.

وعلى المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:

1. البطاقة الضريبية.

2. السجل التجاري.

3. الموافقات المبدئية.

4. عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

أما في حال عدم توافر المستندات المطلوبة، فسيتمّ العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.

رسوم رخصة التشغيل المؤقتة

تصل مدة الرخصة المؤقتة لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.