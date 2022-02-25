عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من 500 لـ 10000 جنيه.. احصل على رخصة 5 سنوات لمشروعك بالقانون

موظف
موظف

دعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أصحاب المشروعات وكذلك أصحاب المحال والأماكن والخدمات التي بها مشروعاتهم والذين لديهم مشكلة في استخراج رخصة التشغيل من الأحياء بسبب فقدانهم شرط او أكثر من شروط الترخيص، بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الجديد.

وفي هذا السياق، نستعرض خطوات وإجراءات الحصول على رخصة تشغيل مؤقتة بالقانون:

رخصة تشغيل مؤقتة

لإصدار رخصة تشغيل مؤقتة، يتم التوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كل المحافظات، إذ تصدر هذه الوحدات الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.

وعلى المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:

1. البطاقة الضريبية.

2. السجل التجاري.

3. الموافقات المبدئية.

4. عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

أما في حال عدم توافر المستندات المطلوبة، فسيتمّ العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.

مشروعات النواب تدعو أصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم للحصول على رخصة مؤقتة

السجيني يطالب بتنفيذ المشروعات القومية بالقليوبية وإبلاغ النائب مُقدم طلب الإحاطة حال عدم التنفيذ

رسوم رخصة التشغيل المؤقتة

تصل مدة الرخصة المؤقتة لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.

رخصة مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات تنمية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

وزارة الدفاع الروسية: فرار واستسلام نحو 150 جنديا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

ترشيحاتنا

نجم فريق Abba الغنائي السويدي ينفصل عن زوجته بعد 41 عاما من الزواج

أوكرانيا تعلن توغل أولي الوحدات الروسية في كييف

مفيش أتربة وأمطار.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس لمدة 72 ساعة

بث مباشر.. خطبة الجمعة والصلاة من الحرمين الشريفين

كوكسال بابا.. قصة إنسانية وراء أسطورة «ملك الضحك» على السوشيال ميديا

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ