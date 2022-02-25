أيدت الزواج المدني.. إلهام شاهين: ممكن أحب حد أصغر مني

ردت إلهام شاهين، على موقفها من استكمال المرأة للزواج مع الخيانة الزوجية بحجة تكفل الرجل بالمصاريف، قائلة: "أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده دي تبقى ست مش عندها دم، والست ممكن تسامح في الخيانة لو الزوج مش فارق معاها ومش بتحبه اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه".

وأشارت الهام شاهين، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن السينما في الستينات كانت الرومانسية فيها الأساس والان انجح الأفلام هي أفلام الأكشن وقبلها كان الأفلام الكوميدية، موضحة أن الجمهور الان يميل إلى مشاهدة أفلام العنف.

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