عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أيدت الزواج المدني.. إلهام شاهين: ممكن أحب حد أصغر مني

صدى البلد

ردت إلهام شاهين، على موقفها من استكمال المرأة للزواج مع الخيانة الزوجية بحجة تكفل الرجل بالمصاريف، قائلة: "أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده دي تبقى ست مش عندها دم، والست ممكن تسامح في الخيانة لو الزوج مش فارق معاها ومش بتحبه اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه".

إلهام شاهين: أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده تبقى مش عندها دم

وأشارت الهام شاهين، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن السينما في الستينات كانت الرومانسية فيها الأساس والان انجح الأفلام هي أفلام الأكشن وقبلها كان الأفلام الكوميدية، موضحة أن الجمهور الان يميل إلى مشاهدة أفلام العنف.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

إلهام شاهين أسما إبراهيم حبر سري قناة القاهرة والناس أفلام الاكشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

بوتين يشكر الأسد على تأييد سوريا للعملية العسكرية في أوكرانيا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين: الزواج المدني حرية شخصية وأوافق على الزواج بأي شكل

إلهام شاهين: "التصوير في الجنازات سخيف والسوشيال ميديا عايزين جنازة يشبعوا فيها لطم"

ترشيحاتنا

بعد انخفاض حاد.. ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة موسكو رغم الحرب الأوكرانية

الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع أوكرانيا لوقف الحرب

المال الحلال.. سيدة تعثر على هاتفها المفقود منذ 10 سنوات داخل المرحاض

الجيش الروسي يقترب.. أوكرانيا تدفع بمركبات عسكرية للدفاع عن كييف

مناطق العاصمة تتهاوى.. الجيش الروسي يعزل كييف والغرب شاهد ماشفش حاجة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ