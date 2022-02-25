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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط المتهم بترويج العملات الوطنية المزيفة في القاهرة

صدى البلد

تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج عملات نقدية مقلدة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل أحد المراكز التجارية بدائرة القسم. وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع (صاحب معرض للموبيليات - كائن داخل المركز التجارى المشار إليه ) ، وبحوزته مبلغ مالى "مقلد".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بإستلام المبلغ المالى المقلد من (مندوب مبيعات بذات المعرض - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيام الأخير بإستلامها من (4) عملاء بإجمالى مبالغ مالية  53,900 ألف جنيه ، وإكتشافه بأن المبلغ المالى مقلد عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه

وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن المبلغ المالى المقلد من ضمن المبالغ المحصلة من العملاء.

بإجراء التحريات و جمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الأخير.

وبإعادة مناقشته، قرر بتحصله على المبلغ المالى المقلد من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، وأنه قام بإستبدال المبلغ المالى عهدته بالعملة المقلدة حيازته.

كما تم بإرشاده ضبط مبالغ مالية "بإجمالى 40,500 ألف جنيه "مقلدين" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة النزهة القاهرة عين شمس

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