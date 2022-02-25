إقبال كبير على انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا.. صور

شهدت إنتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة ، إقبالا ملحوظًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية وسط إشراف قضائي كامل بمقر النقابة الفرعية بمدينة المنيا بكورنيش النيل ، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في الانتخابات 45 مرشحا على 8 مقاعد ، بينهم 7 مرشحين على مقعد النقيب بالمحافظة ، و19 مرشحا على 3 مقاعد بالشعبة المدنية ، و9 على مقعدين بشعبة العمارة ، و6 مرشحين على مقعد شعبة الكهرباء ، و4 مرشحين على مقعد شعبة الكيمياء ، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 13 ألفا و 500 مهندسا بالمنيا .

وكانت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس محمد إسماعيل، رئيس اللجنة، قد أعلنت امس الخميس على إنتهاء استعداداتها لإجراء الانتخابات اليوم الجمعة.

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