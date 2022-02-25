عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا.. صور

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالمنيا

شهدت إنتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة ، إقبالا ملحوظًا من جانب أعضاء الجمعية العمومية وسط إشراف قضائي كامل بمقر النقابة الفرعية بمدينة المنيا بكورنيش النيل ، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ويتنافس في الانتخابات  45 مرشحا على 8 مقاعد ،  بينهم 7 مرشحين على مقعد النقيب بالمحافظة ، و19 مرشحا على 3 مقاعد بالشعبة المدنية ، و9 على مقعدين بشعبة العمارة ، و6 مرشحين على مقعد شعبة الكهرباء ، و4 مرشحين على مقعد شعبة الكيمياء ، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 13 ألفا و 500 مهندسا بالمنيا .

 

مراكز المنيا تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

جامعة المنيا : نجاح تجربة الكتاب الإلكتروني وتحديث لوائح الكليات

وكانت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس محمد إسماعيل، رئيس اللجنة، قد أعلنت امس الخميس على إنتهاء استعداداتها لإجراء الانتخابات اليوم الجمعة.

received_1104616690373993
received_1104616690373993
received_257585913236528
received_257585913236528
المنيا نقابة المهندسين الجمعيه العموميه انتخابات مجلس إدارة الإجراءات الاحترازية اقبال كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب أوتوبيس بمطروح بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الدوري الأوروبي.. برشلونة يواجه جالطة سراي التركي في دور الـ 16

خطيب الأزهر: العقل لا يتعامل مع النص الوارد بعد لفظ "سبحانه" في القرآن الكريم

ولادنا بخير|الدبابات الروسية تدخل كييف والجالية المصرية تطالب بتأمين خروجها من أوكرانيا

اللجنة المصرية الأذرية توقع 5 وثائق تعاون في الموانئ والتجارة والصحة والثروة المعدنية

خطيب الحرم المكي: واقعة الإسراء والمعراج حكمة ربانية خارجة عن إدراك البشر

الوداد يعلن أسعار التذاكر للجماهير للقاء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ