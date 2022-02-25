عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 لاعبين خارج حسابات موسيماني أمام صن داونز

الاهلي
الاهلي

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى ابطال افريقيا . 

وخرج 10 لاعبين من الأهلي خارج حسابات موسيماني المدير الفني بين الاصابة والاستبعاد الفني وهم :- 

أيمن أشرف بسبب آلام الركبة، وعمار حمدي وأكرم توفيق للإصابة بقطع في الرابط الصليبي، وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا بسبب المعاناة من مضاعفات فيروس كورونا، وصلاح محسن  لأجري جراحة في مشط القدم.

فيما خرج كلا من حمزة علاء، ومحمود متولي، وأحمد سيد غريب، ووليد سليمان، من القائمة لأسباب فنية.

واختار بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا لدخول المعسكر المغلق للفريق أمس الخميس، استعدادًا لخوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها غدا السبت.

وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني للأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمباراة، حيث يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا. 

الأهلى النادي الأهلي صن داونز دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب أوتوبيس بمطروح بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الدوري الأوروبي.. برشلونة يواجه جالطة سراي التركي في دور الـ 16

خطيب الأزهر: العقل لا يتعامل مع النص الوارد بعد لفظ "سبحانه" في القرآن الكريم

ولادنا بخير|الدبابات الروسية تدخل كييف والجالية المصرية تطالب بتأمين خروجها من أوكرانيا

اللجنة المصرية الأذرية توقع 5 وثائق تعاون في الموانئ والتجارة والصحة والثروة المعدنية

خطيب الحرم المكي: واقعة الإسراء والمعراج حكمة ربانية خارجة عن إدراك البشر

الوداد يعلن أسعار التذاكر للجماهير للقاء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ