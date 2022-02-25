10 لاعبين خارج حسابات موسيماني أمام صن داونز

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى ابطال افريقيا .

وخرج 10 لاعبين من الأهلي خارج حسابات موسيماني المدير الفني بين الاصابة والاستبعاد الفني وهم :-

أيمن أشرف بسبب آلام الركبة، وعمار حمدي وأكرم توفيق للإصابة بقطع في الرابط الصليبي، وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا بسبب المعاناة من مضاعفات فيروس كورونا، وصلاح محسن لأجري جراحة في مشط القدم.

فيما خرج كلا من حمزة علاء، ومحمود متولي، وأحمد سيد غريب، ووليد سليمان، من القائمة لأسباب فنية.

واختار بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 22 لاعبًا لدخول المعسكر المغلق للفريق أمس الخميس، استعدادًا لخوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها غدا السبت.

وضمت قائمة اللاعبين التي أعلنها المدير الفني للأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

ويختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمباراة، حيث يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.