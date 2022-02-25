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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الحرب.. قرار عاجل من «يويفا» بشأن مباريات الأندية الروسية والأوكرانية

يويفا
يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إقامة جميع مباريات الفرق الروسية والأوكرانية والمنتخبات الوطنية في المسابقات القارية، على ملاعب محايدة خلال الفترة المقبلة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر “يويفا” في بيان رسمي، أن جميع الأندية الروسية والأوكرانية والمنتخبات الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر.

رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى باريس بسبب غزو أوكرانيا

رسميا.. إيقاف الدوري الأوكراني بسبب الحرب مع روسيا

يذكر أن يويفا، أعلن اليوم الجمعة، نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا.

وأوضح بيان اليويفا، أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام  في موعده، يوم السبت 28 مايو في تمام التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا.

بوتين يعلن الحرب ضد أوكرانيا:


وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر أمس، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا

يويفا روسيا أوكرانيا دوري ابطال أوروبا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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