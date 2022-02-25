الإمارات.. شرطة الشارقة تحصد «جائزة الشارقة الخضراء»

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات المركز الأول، وللمرة الثانية ضمن مشاركاتها في جائزة الشارقة للتميز السنوية.

وتُوجت الأولى عن فئة «جائزة الشارقة الخضراء»، في نسختها لعام 2020/ 2021، والتي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، بمشاركة 120 مؤسسة حكومية وخاصة بالإمارة، وعدد من رواد الأعمال الداعمين للمسؤولية المجتمعية، والتميز والجودة الشاملة التي تعزز مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للاستثمار، والنمو في المنطقة.

وتضمنت معايير تقييم الجائزة التي جاءت تحت إشراف مختصين في مجالات التميز المؤسسي والممارسات الخضراء، والمسؤولية المجتمعية، وريادة الأعمال، قياس لأهم الممكنات والقدرات الداعمة لتحسين الإجراءات البيئية، كتثقيف وتوعية الموظفين، والمبادرات المجتمعية، وإدارة الطاقة.

جدير بالذكر تشارك دولة الإمارات شقيقتها دولة الكويت احتفالاتها بأعيادها الوطنية، في تجسيد لطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي كافة المجالات.

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء باليوم الوطني الكويتي التي تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في كافة إمارات الدولة، وتنظيم احتفالات ثقافية وتراثية.

وسيتزيّن "برج خليفة" بإضاءة مميزة بالعلم الكويتي إلى جانب كل من "برج العرب" و"برواز دبي" والتي تجسد الأحمر والأبيض والأسود والأخضر .. فيما ستتراقص نافورة النخلة في "ذي بوينت" على نخلة جميرا على أنغام النشيد الوطني الكويتي.