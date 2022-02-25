مدرب الوداد: مباراة الزمالك تحدد موقفنا في دوري أبطال إفريقيا

أكد وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي صعوبة مبارته أمام الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي: “الزمالك فريق كبير ويضم عدد من لاعبي منتخب مصر ومحترفون متميزون”.

وأضاف: “الودادا سيكون جاهز للقاء واستعد جيدا للقاء.. مباراة الغد ستحدد بشكل كبير الخطوات القادمة للفريقين في المجموعة وسنحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور”.

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي أسعار تذاكر مباراته أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وتم تحديد ثمن تذاكر المدرجات المكشوفة في 30 درهما، والمدرجات غير المكشوفة في 50 درهما، أما المنصة الشرفية فحدد لها 500 درهم.