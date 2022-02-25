بعد التوقف نصف ساعة.. استئناف انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، فتح المجمع الانتخابي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تشهد اختيار رئيس النقابة و7 مقاعد هم نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مر على انتخابهم 4 سنوات وأعضاء الشُعب الهندسية على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، وبمعاونة المهندس أحمد خليل مكي، والمهندس محمد عبد الحافظ أعضاء اللجنة الانتخابية، قد قرروا إيقاف التصويت نصف ساعة، لحين أداء صلاة الجمعة.



وأكد هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامي والثقافي للنقابة، اتخاذ اللجنة المشرفة على الانتخابات بمعاونة اللجنة القضائية لكافة الإجراءات التأمينية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، والعمل على توفير مُناخ ديمقراطي سليم يكفل حرية الاختيار جموع المهندسين لمن يمثلهم في الدورة القادمة، لافتًا إلى أن تلك الانتخابات تشهد إقبالًا هو الأكبر في تاريخ النقابة حتى الآن مقارنة بالانتخابات الماضية، وأن هناك أربع قوائم يتنافسون فيما بينهم بخلاف المرشحون المستقلون، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال اليوم.



يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس القادم، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما يتم إنتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 3 مارس القادم، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.