نتائج قرعة دور الـ 16 بـ دوري المؤتمر الأوروبي

أقيمت منذ قليل، قرعة دور الـ 16 من دور المؤتمر الأوروبي، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
وجاءت نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي كالتالي:
مارسيليا الفرنسي - بازل السويسري
ليستر سيتي الإنجليزي - رين الفرنسي
باوك سالونيكا - جنت البلجيكي
فيتسه أرنهيم الهولندي - روما الإيطالي
آيندهوفن الهولندي - كوبنهاجن الدنماركي
سلافيا براج التشيكي -لاسك لينز النمساوي
بلجراد الصربي - فاينور الهولندي
بودو جليمت النرويجي - ألكامر الهولندي
ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الـ 16 بدوري المؤتمر الأوروبي يوم 10 مارس المقبل، بينما ستقام مواجهات العودة يوم 17 من الشهر ذاته.