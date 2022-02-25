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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. تخريد 14 ألف سيارة مضى على صنعها 20 عاما

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك تحت عنوان رقم صحيح بشأن عدد السيارات التي تم تخريدها حتي الآن في مبادرة تخريد السيارات التي مضي عليها ٢٠ سنة.


وأوضح مركز المعلومات أنه في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الطلبات على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن ٣٧ ألف طلب.

 

وأشار المركز إلى أنه تم تخريد 14 ألفًا و100 سيارة قديمة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، منها 13 ألفًا و500 سيارة ملاكى وتاكسى، 600 سيارة ميكروباص؛ الأمر الذي يُسهم في الحفاظ على البيئة وإرساء دعائم التنمية المستدامة.

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