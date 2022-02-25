شيني :28.5 مليون جنيه خسائر الشركة خلال 6 أشهر

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع خسائرها 30% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق خسائر بلغت 28.5 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2021، مقابل خسائر بقيمة 21.92 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تراجع إيرادات نشاطها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 104.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 111.99 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صافي خسائر بلغ 14.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 11.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وهى الان تتبع القانون 203 لسنة 1991 وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تملك 45% من اسهمها.

منتجات شيني

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الادوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.



وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص