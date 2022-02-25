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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ا أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-2-2022

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى فى نهاية  تعاملات اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي .

 

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم 25-2-2022

جو بايدن: سيتم تقييد قدرة روسيا على استعمال عملات الدولار و اليورو والين


واستقرت  أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم الجمعة مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة

 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 17.37جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع  .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 20.76جنيه للشراء و 21.32جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 16.83جنيه للشراء و 17.15جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.62جنيه للشراء و1.67جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.72جنيه للشراء و1.77جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كورنا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.33جنيه للشراء و2.39جنيه للبيع  .

 

أسعار صرف العملات الاسيوية


ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلف سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 13.52جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 2.47جنيه للشراء و2.49جنيه للبيع.

 

البنك المركزى

 

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

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