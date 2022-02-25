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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يمتنع عن المشاركة في تبني القرار المقدم بشأن الأزمة الأوكرانية

لبنان
لبنان

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن بخصوص الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أنه سيتم دراسة الموقف اللبناني المتعلق بالتصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب مع سفيري فرنسا وألمانيا لدى لبنان واللذين قاما بزيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اليوم لشكر لبنان على البيان حول الأزمة الأوكرانية-الروسية.


وأضافت الخارجية اللبنانية أن سفيري فرنسا وألمانيا تمنيا استمرار لبنان على موقفه، كما طلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقا، موضحة أن وزير الخارجية أبلغ السفيرين امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار. 


وأشار الوزير بو حبيب خلال لقاءه بالسفيرين أن موقف لبنان ثابت ونابع عن حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكل الضمانة الأساسية لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خصوصاً وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم، على حد ما ورد في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية اليوم.


وكان لبنان قد أدان أمس ما وصفه باجتياح الأراضي الأوكرانية دعيا في بيان رسمي أمس روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا في أوكرانيا وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها.
 

لبنان يدعو روسيا لوقف العمليات العسكرية بأوكرانيا وسحب قواتها والعودة لمنطق الحوار

لبنان يدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها من أوكرانيا

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