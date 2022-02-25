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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الطبية لكأس العالم للسلاح: فحص جميع المشاركين في البطولة فور الوصول إلى مطار القاهرة

الدكتور مجدي الصباغ
الدكتور مجدي الصباغ

أكد الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال، وعضو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي والدولي، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في البطولة المقامة خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير بصالة 1 باستاد القاهرة الدولي، تتم بناء على توصية الاتحاد الدولي للسلاح.

 

وأضاف الصباغ "تم فحص جميع المشاركين في البطولة فور الوصول إلى مطار القاهرة الدولي، ويقترب العدد لـ 260 مشاركا من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية.

 

وواصل "تم السماح فقط بمشاركة اللاعبين الذين جاءت المسحة الخاصة بهم سلبية، ويتم تطبيق نفس الإجراءات على أعضاء اللجنة المنظمة،  حيث تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، والجائحة حاليا أقل من السابق ولكن هناك تشديد كامل على الجميع".

 

وتابع "هناك رقابة تامة على المشاركين والحفاظ على المسافات الآمنة، والحرص على ارتداء الكمامة لجميع المشاركين، وهناك فريق تطوعي يتابع هذا الأمر بشكل جيد، وهناك قياس لدرجات الحرارة عند دخول الملعب والفنادق، والمواد الخاصة بالتعقيم تتم بشكل جيد".

 

وواصل "هناك حرص تام على وسائل الأمان بين الجمهور أيضا ونحافظ على سلامة الجميع ونتبع الإجراءات المشددة مع جميع المشاركين، ولم تظهر أي حالات إيجابية حتى الآن على اللاعبين المشاركين، والبطولة تقام على 3 أيام".

 

واختتم "هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة المصرية، وفي حال ظهور أي حالات إيجابية يتم عزلها والتعامل معها حتى الشفاء والجميع سعيد بالمشاركة على أرض مصر ونشكر الدولة المصرية على الدعم الكامل".

كأس العالم لسلاح الشيش مجدي الصباغ استاد القاهرة الاتحاد الدولي للسلاح مطار القاهرة

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