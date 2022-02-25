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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عمرو دياب يتألق بـ موسم الرياض ونجوم وقعوا في شباك الإدمان

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها..


دنيا سمير غانم تدعو لوالديها ورجاء الجداوي

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وأيضا للفنانة رجاء الجداوى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


عمرو دياب يتألق في حفله ضمن موسم الرياض.. شاهد

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض.

بعد حلقة منى الشاذلي.. الجمهور يبحث عن علي الحجار

تصدر الفنان علي الحجار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي.

 

طارق الشناوي: نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف

طمأن الناقد طارق الشناوي، الجمهور على حالة الفنان سمير صبري، الصحية.

وكتب طارق الشناوي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “نجلاء فتحي غنت مع سمير صبري عبر الهاتف …بتلقي سمير عشرات من التليفونات يوميا واجملها من صديقته نجلاء فتحي ووجدت نجلاء ان الرسالة التي تسعد سمير هي ان تغني معه واحدة من أشهر أغانيه حلوة الدنيا سكر”.


بعيدا عن الفن.. نجوم أمنوا أنفسهم بمشروعات المطاعم والكافيهات| تعرف عليهم

قرر عدد من النجوم، استثمار أموالهم في مشروعات بعيدة عن الفن منها أشهر المطاعم والكافيهات على مستوى الجمهورية.

 

آخرهم أحمد عزمي.. نجوم وقعوا في شباك الإدمان

وقع عدد من الفنانين، في شباك الإدمان واعترفوا للجمهور وعبروا عن ندمهم الشديد لذلك، وكان آخرهم الفنان أحمد عزمي، الذي عبر عن توبته ورجوعه عن هذا الأمر مطالبًا الوسط الفني بالوقوف بجانبه ونسيان هذا الخطأ له، ونستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

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