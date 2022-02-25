عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهندسين بأسوان |شاهد

إنتخابات نقابة المهندسين
إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان

شهد نادي المهندسين بمدينة أسوان توافد العديد من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات النقابة اليوم الجمعة، وبدأت في تمام الساعة الـ١٠ صباحًا وتستمر حتى الـ٧ مساءً.

وحرص العديد من المرشحين على توزيع كروت الترشيحات الخاصة بهم الناخبين أثناء دخولهم إلى مقار اللجنة لانتخابية للإدلاء بأصواتهم وتعريفهم بالقوائم، بالإضافة إلى أن تعليق اللافتات الانتخابية أعلى أسوار نادي المهندسين على كورنيش النيل. 

وأقرأ أيضاً:

محافظ أسوان: نواجه ظاهرة الأكاديميات والسناتر غير الشرعية للتمريض

محافظ أسوان: تشكيل لجنة لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية

ويبلغ عدد المقرات الانتخابية لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 مقار انتخابية، وهممقار بنادي المهندسين على كورنيش النيل، ومقار بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مقار بمدينة أدفو. 

ومن ناحيته قال المهندس محمد فاروق مدير نقابة المهندسين في أسوان بأن يبلغ عدد المرشحين على مستوى محافظة أسوان فى انتخابات نقابة المهندسين ١٧ شخص يتم اختيار ٧ أشخاص، في الشعب التالية كهرباء وميكانيكا، ومدني. 

وأضاف محمد فاروق بأن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان ٦٠١٢ مهندس ومهندسة، وتتم الانتخابات داخل 3 مقرات انتخابية.

إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان
إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان
إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان
إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان نقابة المهندسين اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: نواجه ظاهرة الأكاديميات والسناتر غير الشرعية للتمريض

ترشيحاتنا

سفارة مصر بأوكرانيا للمواطنين: توجهوا إلى رومانيا ومنها إلى القاهرة |فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي .. صور

المباراة الأولى منذ السكتة القلبية.. برينتفورد يعلن مشاركة إريكسن أمام نيوكاسل غدًا

أردوغان يهاجم الناتو ودول الغرب: يوجهون النصائح لأوكرانيا ورد فعلهم يفتقر للحسم

الخارجية الروسية للشعب الأوكراني: حرروا أنفسكم من الحكومة

تنديدًا بتصريحات جمال الدين .. سفارة الكويت بالعراق: يجب لجم الأصوات النشاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ