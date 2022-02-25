توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهندسين بأسوان |شاهد

شهد نادي المهندسين بمدينة أسوان توافد العديد من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات النقابة اليوم الجمعة، وبدأت في تمام الساعة الـ١٠ صباحًا وتستمر حتى الـ٧ مساءً.

وحرص العديد من المرشحين على توزيع كروت الترشيحات الخاصة بهم الناخبين أثناء دخولهم إلى مقار اللجنة لانتخابية للإدلاء بأصواتهم وتعريفهم بالقوائم، بالإضافة إلى أن تعليق اللافتات الانتخابية أعلى أسوار نادي المهندسين على كورنيش النيل.

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ويبلغ عدد المقرات الانتخابية لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 مقار انتخابية، وهممقار بنادي المهندسين على كورنيش النيل، ومقار بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مقار بمدينة أدفو.

ومن ناحيته قال المهندس محمد فاروق مدير نقابة المهندسين في أسوان بأن يبلغ عدد المرشحين على مستوى محافظة أسوان فى انتخابات نقابة المهندسين ١٧ شخص يتم اختيار ٧ أشخاص، في الشعب التالية كهرباء وميكانيكا، ومدني.

وأضاف محمد فاروق بأن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان ٦٠١٢ مهندس ومهندسة، وتتم الانتخابات داخل 3 مقرات انتخابية.

إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان

إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان

إنتخابات نقابة المهندسين بأسوان