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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين

دكتور عبدالعزيز قنصوة
دكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

أدلى الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية ،بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية المنعقدة فى نادى المهندسين سابا باشا.

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كما شارك الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس في الإدلاء بأصواتهم.


يذكر أن انطلقت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية فى الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء اليوم و من له حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544 ، مهندس ويبلغ إجمالى المرشحين 115 مرشح وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين .

الاسكندرية جامعة الإسكندرية كلية الهندسة المهندسين رئيس جامعة الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس

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