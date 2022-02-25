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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متوسط على صناديق الاقتراع فى انتخابات المهندسين بمطروح ..صور

انتخابات نقابه المهندسين
انتخابات نقابه المهندسين في مطروح

تشهد الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، اقبالا متوسطا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع بمقر النقابة بشارع اسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

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وانطلقت الانتخابات صباح اليوم  برئاسة المستشار أيمن الغمراوي مستشار بالنيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمطروح، والمستشار  محمد شاهين مستشار في النيابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية ومن المقرر أن يستمر الاقتراع حتى  الساعة السابعة مساء.

ورصدت كاميرا صدى البلد تجمع المرشحين أمام مدخل النقابة  بمدينة مرسي  مطروح.


وبلغ عدد أعضاء نقابة المهندسين المقيدين في الكشوفات861 مهندسا، تم تقسيمهم على لجنتين الاولي ضمت شعب "عمارة، كيمياء، تعدين وبترول، غزل ونسيج " والثانية ضمت شعب "مدني، كهرباء، ميكانيكا"، بالإضافة إلى صناديق رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة

وشدد المستشار أيمن الغمراوي ، على ضرورة  التزام جميع المهندسين بالإجراءات الاحترازية والوقائية  من فيروس كورونا المستجد، ومنع استخدام الهاتف المحمول أثناء تواجدهم داخل اللجان.

انتخابات نقابه المهندسين في مطروح 
انتخابات نقابه المهندسين في مطروح 
انتخابات نقابه المهندسين في مطروح 
انتخابات نقابه المهندسين في مطروح 
انتخابات نقابه المهندسين في مطروح 
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