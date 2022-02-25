عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجديد شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن لـ مطاريّ أسيوط وسوهاج

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

نجح كل من مطارى "أسيوط وسوهاج " الدوليين  فى تجديد شهادة " الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن " التى يمنحها المجلس الدولى للمطارات ( ACI ) للعام الثانى على التوالى ليصل عدد المطارات المصرية التى تم تجديد شهادة الاعتماد الصحى لها حتى الآن إلى (8) مطارات وذلك ضمن البرنامج الدولى للاعتماد الصحى للمطارات (AHA) والذى يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولى للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحى الآمن للمطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التى تنجح فى تجديد شهادة الاعتماد الصحى وهو مايعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدنى المصرى .

يأتى هذا النجاح استمرارا للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية .
 
وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن تجديد شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من جانب المجلس الدولى للمطارات المصرية يعزز الثقة فى منظومة الإجراءات الصحية  التى يتم تطبيقها بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات  المصرية مما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ..

ووجه وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز  مؤكدا استمرار تكثيف الإجراءات الوقائية فى كافة المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته .

ومن جانبه هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بالمطارات التى نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن مشيدا بجهود جميع العاملين بكافة المطارات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة .

وأكد رئيس القابضة للمطارات على أن هذا التجديد للعام الثانى على التوالى يعد إنجازا كبيرا في ظل تحديات جائحة كورونا ومتحوراتها .

جدير بالذكر أن 11 مطارا مصريا كانت قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس الدولى للمطارات خلال عام 2021 وهى مطارات .. القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وطابا والاقصر وأسوان وسوهاج و أسيوط وبرج العرب ومرسى مطروح ومرسى علم..
وتم تجديد الاعتماد الصحى لثمانية مطارات حتى الآن وهى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

تركيا ترد على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

نقل الرئيس الأوكراني إلى ملجأ محصن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي .. صور

المباراة الأولى منذ السكتة القلبية.. برينتفورد يعلن مشاركة إريكسن أمام نيوكاسل غدًا

أردوغان يهاجم الناتو ودول الغرب: يوجهون النصائح لأوكرانيا ورد فعلهم يفتقر للحسم

الخارجية الروسية للشعب الأوكراني: حرروا أنفسكم من الحكومة

تنديدًا بتصريحات جمال الدين .. سفارة الكويت بالعراق: يجب لجم الأصوات النشاز

مقتل 17 عسكريا ومدنيا في قصف أوكراني لأراضي جمهورية دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ