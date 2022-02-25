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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من القاهرة.. صدمة الحرب تسيطر على الأوكراني أوجوستو في مونديال سلاح الشيش

الأوكراني أوجوستو
الأوكراني "أوجوستو"

تداول نشاط على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للاعب الأوكراني “أوجوستو” وهو يتابع أحداث الحرب في بلاده عبر هاتفه، خلال تواجده في القاهرة، للمشاركة في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال.

والتقطت عدسات الكاميرا صورة للاعب الأوكراني وهو يجلس وحيدا ويتابع “عبر هاتفه”الأحداث الجارية في بلاده.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،  أعلن أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين.

 

 

وانطلقت صباح اليوم الجمعة 25 فبراير منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والمقررة خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير بصالة 1 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 177 لاعبا يمثلون 33 دولة.


وتقام اليوم منافسات أدوار المجموعات فردي والتي يتأهل منها أول 16 لاعب في تصنيف المجموعات إلى دور ال 64 الرئيسي وبعدها يتأهل عدد من اللاعبين إلى أدوار خروج المغلوب.

وفي يوم السبت الموافق 26 فبراير، تبدأ منافسات اليوم الثاني لبطولة الفردي في الساعة التاسعة صباحًا من دور ال 64 الرئيسي وحتي دور نصف النهائي، وتنطلق مباريات دور نصف النهائي في الثالثة والنصف مساءً، وفي السادسة مساءً يتم توزيع الميداليات على الفائزين.

وتنطلق منافسات الفرق يوم الأحد الموافق 27 فبراير في التاسعة صباحًا وتُلعب المباراة النهائية في الخامسة والنصف مساءً، وتقام مراسم تتويج الفائزين في السابعة مساءً.


وتضم قائمة مصر ثمانية لاعبين هم “علاء أبو القاسم– محمد ماهر حمزة – محمد حسام حسن – محمد عصام الدين – صالح محمد صالح – عبد الرحمن حفور – مازن الميقاتي – تامر زين العابدين الذي يخوض المنافسات على نفقته ”.

وتم اعفاء علاء أبو القاسم ومحمد حمزة من المشاركة في اليوم الأول من البطولة بسبب تواجدهم ضمن أفضل 16 لاعب في التصنيف الدولي.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: "أشرف مسعد مدرب - أنس محمود مدرب - مصطفى نهاد مدرب - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مدير إداري"، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.

وتشهد البطولة مشاركة أقوي اللاعبين في العالم حيث يتواجد المصنف الأول عالميًا الإيطالي أليسيو فاكوني،  كما يشارك المصنف الثاني عالميًا والحاصل على ذهبية أولمبياد طوكيو شانج كا لونج لاعب هونغ كونغ، بالإضافة إلى المصنف الثالث عالميًا الأمريكي جريج ماينهارت والمصنف الرابع عالميًا الإيطالي دانيل جاروزو.

ويتواجد أيضًا ضمن قائمة المسجلين في البطولة المصنف الخامس عالميًا الياباني تاكيهرو شيكيني، والمصنف السادس عالميًا الأمريكي إيتكين نيك، والمصنف الثامن عالميًا ريان شوا لاعب هونغ كونغ.

ومن أبرز اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة المصنف ال 12 عالميًا وصاحب فضية أولمبياد لندن علاء أبو القاسم والمصنف ال 15 عالميًا وصاحب برونزية بطولة العالم للشباب في 2019 محمد حمزة.

القاهرة أوجوستو سلاح الشيش روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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