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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يهاجم الناتو ودول الغرب: يوجهون النصائح لأوكرانيا ورد فعلهم يفتقر للحسم

أردوغان: رد الغرب
أردوغان: رد الغرب والناتو على الغزو الروسي يفتقر للحسم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا يفتقر للحسم.

 

وأعرب أردوغان عن أمله أن تسفر قمة حلف الناتو، عن نهج أكثر حزما، موضحا أنه "لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات"، حسب وكالة "رويترز".

 

وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي، أن "الاتحاد الأوروبي وكل العقليات الغربية لم تظهر موقفا حازما بشكل جدي.. جميعهم يسدون النصح باستمرار إلى أوكرانيا".

 

وتابع أردوغان: "ليس من الممكن الحصول على أي شيء بالنصيحة.. عندما نبحث عن خطوات تم اتخاذها، لا نرى أي خطوات".

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يشار إلى أن تركيا، وهي عضو في حلف الناتو، لديها حدود في البحر الأسود مع كل من أوكرانيا وروسيا وتربطها بهما علاقات جيدة، في وقت تدعو أنقرة موسكو إلى وقف هجومها وتبدي دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر ابتوين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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