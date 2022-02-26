بورصة موسكو ترتفع بعد انخفاض حاد

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تداولات اليوم، بعد التراجع الحاد والخسائر الفادحة التي منيت بها يوم أمس.

وبحلول الساعة 30:12 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ووفقا لبيانات بورصة موسكو ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة في حين صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة،



وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الجمعة، مقتل نحو ألف جندي روسي، خلال مواجهة القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.

وذكرت قناة “العربية” نقلا عن وزارة الدفاع الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من قتل نحو ألف جندي روسي حتى الآن، مشيرة إلى دخول مدرعات أوكرانية إلى العاصمة كييف للدفاع عنها.