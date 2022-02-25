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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة صن داونز

صدى البلد

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر لها التاسعة مساء غد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين ثم خاض الفريق مرانه على ملعب التتش الذي بدأ بعمليات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للنظام المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي ملعب التتش دوري ابطال افريقيا بيتسو موسيماني

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