الأمم المتحدة تحذر من فرار 5 ملايين أوكراني بسبب الغزو الروسي

حذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تدفع خمسة ملايين أوكراني إلى الفرار من البلاد.

وقالت المتحدثة شابيا مانتو في إفادة صحفية للأمم المتحدة "نتوقع خلال الفترة المقبلة نطاقات تتراوح بين 1-3 ملايين أوكراني في بولندا على سبيل المثال.. وسيناريو يتراوح بين مليون وخمسة ملايين لجميع الدول المجاورة".

وأضافت أن الوكالة شهدت بالفعل مغادرة 100 ألف شخص إلى البلدان المجاورة مثل بولندا ورومانيا ومولدوفا.

وقالت الدول الثلاث، المحمية من قبل حلف شمال الأطلسي، إنها ستستقبل اللاجئين الأوكرانيين.

وأرسلت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، قوات إلى الدول المحيطة بأوكرانيا خوفًا من أن تمضي روسيا في هجومها ضد أحد حلفائها في الناتو.