فرنسا: ليس لدى أوروبا أو أمريكا رغبة في خوض حرب مع روسيا

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك رغبة في أي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب مع روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا.



وأضافت بارلي - في تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "ما نريده هو أن نكون قادرين على إنهاء هذا الغزو في أسرع وقت ممكن، وهو غزو مريع، وبلا شك أكثر طموحًا بكثير من مجرد ضم الأراضي الأقرب إلى الحدود الروسية، ما يسمى بالأراضي المتنازع عليها".



وأشارت بارلي إلى أن "هدفنا هو النجاح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ووضع حد لهذا العنف غير المقبول".