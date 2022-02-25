حكم من نذر 10% من راتبه لكن تعذر.. الإفتاء تجيب

زوجي نذر أن يخرج 10% من راتبه الشهري بنية الفرج لكنه تعذر الوفاء بذلك على الدوام نتيجة نصيحة صديق له بأن ما يخرج كثير فتوقف عن إخراجها فهل عليه ذنب؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

زوجي نذر أن يخرج 10% من راتبه الشهري بنية الفرج لكنه تعذر الوفاء

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النذر يجب الوفاء به، حيث قال الله تبارك وتعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا"، ويقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه"، وهذا طالما أستطاع الإنسان أن يقضي النذر.

ولفت إلى أنه في حال تعذر الوفاء أو الاستمرار فيما نذر عليه كفارة يمين، بأن يطعم عشرة مساكين أو يصم ثلاثة أيام إن عجز عن الإطعام.



حكم التجسس على هاتف المخطوبة

سؤال ورد من خلال برنامج دقيقة فقهية إلى الدكتور مجدي عاشور، يقول سائل: عندي غَيْرَةٌ على مَن أخطبها، فأقوم بتفتيش التليفون وأقرأ الرسائل والمحادثات وهكذا ، وفي غالب الحالات تتم فسخ الخطبة بسبب ذلك، فهل يجوز فِعْلِي هذا؟

حكم التجسس على هاتف المخطوبة

وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية رداً على السائل: تُبْنَى الخطوبةُ على الثقة وحسن ظن كل طرف بصاحبه؛ لأنه لا تتم الموافقة إلا بعد غلبة ظن كلٍّ منهما صلاح الآخر وأنه شريك المستقبل.

وتابع : قرر الشرع الشريف وجوب صيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم ، ونهى عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع العورات والاعتداء على الحقوق والخصوصيات ، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» رواه أبو داود.

وشدد على أنه لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات مخطوبته، ولا أنْ يتتبَّع ذلك، بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن في صاحبه، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج .

حكم تفتيش الزوجة على هاتف الزوج، وكذلك الزوج هل من حقه التفتيش في هاتف زوجته؟

سؤال حائر بين الأزواج وحدث بسبب ذلك كثير من المشكلات الأسرية.

وقال الشيخ أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن تفتيش المرأة في هاتف زوجها أمر محرم، لأنه سيؤدي إلى خراب البيوت، لافتَا إلى أن الموبايل أمر يتعلق بخصوصية الرجل أو المرأة.

وأضاف «المالكي»، خلال حواره مع الإعلامية دعاء فاروق، ببرنامج «اسأل مع دعاء»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، أن الثقة المتبادلة هي الأصل في العلاقات الزوجية، موضحًا: «لو الزوجة فتشت في موبايل الزوج هيكون في غل، وهيحصل مشاكل تؤدي إلى الطلاق».

وألمح إلى أن الله عز وجل هو الرقيب، ولا يجب أن يكون هناك تفتيش متبادل بين الزوجين في الهواتف، لأن هذا يدخل ضمن انتهاك الخصوصيات، معقبًا: "لا يجوز أن يسجل الزوج لزوجته دون علمها، وهذا أمر محرم.