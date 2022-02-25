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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء أبو القاسم: أشكر الرئيس السيسي على دعم تنظيم بطولات عالمية على أرض مصر

محمد أبو القاسم
محمد أبو القاسم

 


أعرب علاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح و نجم منتخب سلاح الشيش والبطل الأولمبى،  عن سعادته بتنظيم الاتحاد المصري للسلاح لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير بصالة 1 باستاد القاهرة.

وأضاف أبو القاسم: "أشكر الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير لاستضافة جميع البطولات العالمية على أرض مصر في ظل انتشار جائحة كورونا، والتنظيم على أعلى مستوى والجميع سعيد بهذا التنظيم".

وواصل "أشاد جميع المشاركين بالتنظيم المصري وسيكون هناك منافسات للاعبين المصريين في الأدوار النهائية ونتمنى الحصول على ميدالية بالبطولة، والاتحاد المصري للسلاح يشهد طفرة كبيرة في المستوى خاصة على مستوى الناشئين والشباب".

وأكمل "فرق الناشئين والكبار تقدم مستويات جيدة في جميع البطولات العالمية وأيضا الأولميباد والبطولات الأفريقية فهناك أكتساح كامل للاعبين المصريين، وسيكون هناك تجهيز لبطولة العالم في مصر في نهاية العام".

وواصل "رسالتي للاعبي مصر في بطولة إفريقيا للنائشين بنيجيريا بأن هذا قدر مصر بالتواجد في المحافل الدولية وتحقيق البطولات الكبيرة وسط الظروف الصعبة وأتمنى لهم النجاح ورفع اسم مصر عاليا".

واختتم "مصر ليس لها منافس على مستوى إفريقيا في لعبة السلاح وهذا ليس تقليل من باقي الدول فيجب التعامل بحرص مع جميع المباريات".


شارك علاء أبو القاسم مؤخرا في أولمبياد طوكيو التي أقيمت الصيف الماضي، ويعد علاء ابو القاسم أول لاعب مصري و عربي يفوز بميدالية اولمبية في سلاح الشيش حيث توج بالميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 وهو المصنف ال 12 عالميًا.

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