عصام كاريكا: هربت من عريس بنتي أسبوع قبل ما أقعد معاه.. فيديو

قال المطرب عصام كاريكا، إنه يفصل حياته الأسرية عن حياته الفنية، لذلك لا ينشر أخبارا عن عائلته إطلاقا.

وأضاف عصام كاريكا: "أنا مش مصدق أن أنا بقيت أبو العروس.. خلال السنوات الماضية كنت لا أرى ابنتي سوى طفلة صغيرة، والعمر جري، والحمد لله ربنا كرمني بعريس كويس لبنتي",

وتابع عصام كاريكا، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر": “البعض علق على الصورة التي جمعتني مع ابنتي، أنني تزوجت، وانتشرت الشائعات على السوشيال ميديا، بذلك”.

وأردف عصام كاريكا: “هربت لمدة أسبوع، عندما طلب عريس ابنتي يدها، ولكني في نفس الوقت كنت سعيد، ونصحته برعاية ابنتي بالشكل الأمثل”.