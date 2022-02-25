إخماد حريق بـ مزرعة دواجن في كفر الشيخ .. وجارٍ حصر الخسائر

شب حريق بمزرعة دواجن بقرية أريمون التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق.

وتمكنت سيارات الدفاع المدني من إخماد الحريق، وأصيب شخص باشتباه في كسر بالساق اليسر، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً، يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية أريمون التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتمكنت من إخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأصيب «م.ع»، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ حصر الخسائر في الدواجن النافقة جراء الحريق.