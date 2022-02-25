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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جروبات السفر على فيسبوك تتحول لـ وسائل إنقاذ للمغتربين بـ أوكرانيا |شاهد

اوكرانيا
اوكرانيا

تسبب الهجوم الروسي العسكري على أوكرانيا في إثارة الذعر وشلّ حركة السفر والطيران بين أوكرانيا والعالم، وأضحت ساحة للحرب والتزم الناس المنازل وقرابة 6000 مواطن مصري موزعين على 21 مدينة، 65% منهم طلاب.

شهامة المصريين هنا ظهرت بشكل قوي على الساحة الأوروبية ، فاستطاعوا ان يحولوا جروبات السفر و مواقع التواصل الاجتماعي الي "غرف عمليات" لإيواء المصريين في الدول المجاورة لأوكرانيا.

المصريون في أوكرانيا 


وتعالت الأصوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لعرض الخدمات مابين إسكان وتوفير المأكل و المشرب و الاصطحاب بالسيارات الخاصة الي اى ملاذ أمن ، بعيد عن طلقات الرصاص و الصواريخ التي تهدد الحياة هناك في أوكرانيا .

على جانب أخر انهالت العديد من الطلبات عبر صفحات السفر على السوشيال ميديا ، ليتم تقديم المساعدات ، وهنا ظهرت بشدة معادن المصريين الذيين على الفور لم يتأخروا عن خدمة بعضهم ، وكان هناك مارثون خير من المصريين بالدول المجاورة لمساعدة إخوانهم .
وكانت ابرز الرسائل عبر الفيس بوك ، ابن اختى طالب في كييف قاعد في محطة مترو اللى قريب منه ويقدر يساعده بالله ما يتأخر، لتتهافت عليه الرسائل التي تخطت الالفين رسالة في محاولات لدعمه و مساعدته.

فيما ترك بعض المصريين عبر جروبات السفر "لوكيشن" موقع تواجدهم ليتم مساعدتهم ، ليكون هناك ردود فعل قوية ، لتقديم الدعم اللازم.

فيما كتب احمد سمعان مقيم في اوروبا ، رسالة عبر جروب سفر قائلا : شباب لو في حد في أوكرانيا ويعرف يدخل بولندا او المانيا ومعندوش مكان يروحة يبعتلي وانا هروح اجيبة بالعربية يقعد معايا .


فيما كتبت يارا خربوش عبر جروب السفر ، انا في بولندا قريبه من حدود أوكرانيا واقدر استقبل اى بنت مصرية او عربية قريبة من الحدود الأوكرانية .


وعرض عبر جروب السفر محمد عبدالناصر معرفا نفسه انه مسؤول عن لجنة الشباب في البيت المصري "الجالية المصرية" ، مساعدة اى في العاصمة كييف يتوزاصل معاه .
وعرض أيضا محمد الصاوى عبر الفيس بوك ، قائلا : اى طالب على الحدود الروسية الأوكرانية ، انا موجود في موسكو وعندي أماكن لعدد 8 اشخاص.


يذكر أن قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تفاصيل عن الجالية المصرية فى أوكرانيا، وقالت إنه على الجميع أن يطمئن، ويعلم أن الدولة لا تنسي أولادها فى الخارج، مؤكدة "تم رفع طلبات إجلاء المصريين بأوكرانيا للقيادة السياسية".

وأشارت نبيلة مكرم أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا لافته أن هناك تنسيق مع الخارجية، بشأن عودة الراغبين فى العودة، واليوم تم الحديث مع الجالية فى أوكرانيا و طالبت من الجالية المصرية فى أوكرانيا، بعدم الاستجابة من أى رسالة الكترونية غير معلومة، وأن يتم الاستماع فقط لـ الخارجية المصرية، و وزارة الهجرة.
 

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