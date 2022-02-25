القوة الناعمة على خط النار.. النساء المقاتلات سلاح أوكرانيا الفتاك أمام آلة الحرب الروسية.. كفاءة المتطوعات تلفت أنظار القادة والمواقع الأمامية تختبر صلابتهن

تقف ناديا بيبيتش في حالة تأهب عند نقطة تفتيش بالقرب من بلدة زولوتي في شرق أوكرانيا، وهي منطقة مضطربة محاصرة في خضم الحرب مع روسيا، حيث تقع خنادق الخطوط الأمامية على بعد أقل من ربع ميل.

تدرك ناديا، الأم لطفلين المخاطر المحدقة إذا أطلقت روسيا العنان لغزو جديد ضد أوكرانيا، وتقول "نحن هنا لحماية بلدنا وعائلاتنا".

النساء على خطوط التماس

لعبت النساء - عسكريات ومدنيات - دورًا محوريًا في جهود مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ عام 2014، عندما قررت موسكو ضم شبه جزيرة القرم وألقت بثقلها لدعم الانفصاليين في منطقة دونباس.

وبحسب صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تشكل النساء الآن ما يقرب من 10٪ من قوام القوات المسلحة الأوكرانية، ويعملن جنبًا إلى جنب مع الرجال في المواقع القتالية، ويُمنحن "حقوق متساوية" مع نظرائهن من الرجال بموجب قانون صدر عام 2018. ومنذ عام 2019، أصبحن قادرات على الدراسة في الكليات العسكرية لشغل رتب أعلى. لقد ولت الأيام التي كانت فيها المرأة تشغل قاذفة صواريخ ولكن يتم إدراجها كطبيبة في الأوراق الرسمية لأن قواعد الحقبة السوفيتية منعت المرأة من أداء أدوار يمكن أن تعرض صحتها الإنجابية للخطر.

وتزعزعت الأعراف التقليدية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الدولة السوفيتية السابقة بفضل النساء الشابات اللائي قاتلن، في كثير من الأحيان كمتطوعات، ضد روسيا، لدرجة أنه حتى قدامى المحاربين من المثليين تقدموا للمطالبة بالاعتراف والدعم لأولئك الذين ما زالوا يخدمون في الجيش.

وأجبر الصراع الدائر في شرق أوكرانيا حوالي 1.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم وتسبب في تدمير الاقتصاد في المدن والقرى المحاذية لخطوط المواجهة. في زولوتي، حيث يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على جزء من المدينة يبلغ عدد سكانها 13000 مؤسسات العمل المضمونة.

والتحقت ناديا بيبيتش بالجيش في عام 2017. وتصف رفاقها الذكور في حرس الحدود بأنهم "متقبلون تمامًا" لها. تقول: "إنه وضع مريح هنا.يعاملني الرجال بشكل طبيعي كما يعاملون أنفسهم. لا فرق". وهي ترتدي خواتم خطوبتها وزفافها في يدها اليمنى التي تستخدمها لإطلاق النار.

نفس أسباب الرجال

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وصلت ناديا بيبيتش إلى رتبة رقيب وأنجبت ابنتها الثانية. إنها ترى أن دافعها للخدمة لا يختلف عن دافع الجنود الذكور. وتقول: "للنساء نفس أسباب انضمام الرجال. نريد أن نبقي أوكرانيا حرة".

ومنح الجيش الأوكراني، النساء الحق في شغل المناصب القتالية في عام 2016. وقبل ذلك، كان بإمكانهن العمل كممرضات وسكرتيرات وخياطات وطباخات، على الرغم من أنهن في الواقع يضطلعن في كثير من الأحيان بمسؤوليات مخصصة للرجال دون الحصول على المزايا ذات الصلة. وجاء التغيير في السياسة بفضل جهود الضغط التي بذلتها المحاربات القديمات مثل أولينا بيلوزيرسكا، القناصة التي عملت كمتطوعة في العديد من مواقع القتال في شرق أوكرانيا بين عامي 2014 و2016.

وتقول بيلوزيرسكا: "في العامين الأولين من الحرب، فوجئ المقاتلون في الخطوط الأمامية عندما رأوا مقاتلة". تعلمت بيلوزرسكا مهاراتها في الرماية في غابات كييف على يد زوجها، وهو من قدامى المحاربين في الجيش وتوقع الصراع مع روسيا قبل عقد من الزمان.

كيف غيرت المتطوعات نظرة القادة؟

وتقول بيلوزرسكا، التي تدربت كضابطة عسكرية وقادت فصيلة مدفعية ذاتية الدفع في دونيتسك لمدة عامين "اعتاد الجميع على المقاتلات في الخطوط الأمامية، إنه أمر عادي".

وتعزو بيلوزيرسكا حدوث تحول في الثقافة داخل الجيش الأوكراني لجهة تقبل النساء المقاتلات إلى المشاركة المهمة للمتطوعات في المجهود الحربي ضد روسيا. فالمقاتلون المتطوعون، على عكس الجنود الذين يخدمون بموجب عقود، خدموا في الخطوط الأمامية باختيارهم، وكان القادة حريصين على الحفاظ على أولئك الذين أظهروا مهارة ودوافع عالية، بغض النظر عن جنسهم.

وتضيف بيلوزيرسكا: "في كتائب المتطوعين كل مقاتل حر، كان كل قائد يعرف أنه إذا كان لديه مقاتلة تريد القتال في الخطوط الأمامية ولم يسمح بذلك، فسوف يخسر مقاتلاً متحمسًا للغاية، وستذهب إلى وحدة أخرى. إذا أرادت فتاة أو امرأة القتال فسوف تقاتل".

داريا، التي يدللها المقربون باسم "داشا"، هي واحدة من ست نساء من بين 30 رجلاً يتمركزون في مركز تدريب عسكري في ديسنا، شمالي أوكرانيا. وهي تطلب من رؤسائها السماح لها بالمناوبة في الخطوط الأمامية لكنهم لا يستجيبون لطلبها. تقول داريا "ما زلنا نواجه مشاكل مع هذا. أحيانًا نُقابل باحتجاج من قادتنا".

وتستمر القوالب النمطية رغم أن المرأة تبذل جهودا كبيرة لكسرها. تضيف داريا "الصورة النمطية الأكثر شيوعًا هي أن المرأة ضعيفة وتتطلب معاملة خاصة". وتغيير هذه المواقف في الجيش - كما في المجتمع - يستغرق وقتا.

وتقول الناشطة الحقوقية أولينا شيفشينكو "الجيش لا يزال بيئة غير مقبولة للنساء بسبب المواقف الجنسية والتحرش الجنسي والاغتصاب، وبالنسبة للمثليين لا يُسمح لهم بالإفصاح عن ميولهم الجنسية أثناء فترة خدمتهم. إنهم يفعلون ذلك بعد تركهم الخدمة، وحينها ينقلب عليهم رفاقهم القدامى في الجيش".

المتزوجون على الخطوط الأمامية

وقضى أندريه فيتاليوفيتش وزوجته بولينا، وهما والدا ابنة صغيرة، بعض الوقت في الخنادق بوحدات منفصلة خلال حرب الثماني سنوات.

وأدت الأعداد المتزايدة من النساء الأوكرانيات اللائي يرتدين الزي العسكري إلى زيادة عدد المتزوجين الذين يخدمون في الخطوط الأمامية. يقول فيتاليوفيتش، وهو رقيب في لواء المشاة الميكانيكي الرابع والعشرين المنتشر في زولوتي "لا توجد مشكلة في وجود نساء في الجيش. إننا بحاجة إليهن".

وأصبحت هذه الحاجة موضع تركيز حاد في الأيام الأخيرة، حيث قصفت القوات الانفصالية عشرات المواقع العسكرية الأوكرانية والأهداف المدنية على طول الجبهة.

وأضاف فيتاليوفيتش: "إذا كنا في وضع سلمي، فسأقول إننا ربما لا نحتاج النساء للخدمة في الجيش لأن هناك عددًا كافيًا من الرجال الذين يمكنهم الاعتناء بكل شيء، لكن لدينا حرب، ولذلك من المهم لجميع الأوكرانيين - رجالا ونساء وكل شخص - الدفاع عن بلدنا".