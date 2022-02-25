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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال الفرز في انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط

إنتخابات نقابة المهندسين
إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط أعمال فرز الأصوات بعد إغلاق الصناديق في موعدها القانوني الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

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وأكد المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، على انتهاء عملية التصويت دون رصد اي مخالفات وبدأت اللجنة في أعمال فرز الأصوات داخل كل لجنة.


وأوضح المستشار سيد قاسم رئيس اللجنة القضائية العامة للانتخابات بأسيوط، إنه تم غلق المخيم الانتخابي مع حلول الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بعد دعوة جميع المهندسين المتواجدين بمحيط المخيم وداخل نقابة المهندسين للمشاركة في عمليات الإقتراع لمن يرغب منهم أو لمن لم يدلي بصوته، منوهًا إلى أنه تم إتاحة الوقت الكافي لجميع المهندسين المتواجدين داخل المجمع الانتخابي للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، ومن ثم غلق اللجان بعد الإنتهاء جميع المهندسين من الإدلاء بأصواتهم، والبدء بعدها في إجراءات الفرز والتي قد تمتد إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة.

يُذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ 12153 ويحق لهم التصويت في تلك الانتخابات التي تشهدها النقابة خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى الجمعة 11 مارس القادم، حيث من المقرر أن تشهد الجمعة الأولى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، كذا أعضاء مجالس الشعب السبعة بالنقابة العامة، بينما يتم إنتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة الموافق 3 مارس القادم، على أن تختتم الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام حال عدم حصول أحد المرشحين على 50 % + 1 من عدد أصوات الناخبين.

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