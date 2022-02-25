أيقونة التحكيم.. نادي طلعت حرب يقيم حفل تأبين لـ محمود عثمان

أقام نادي طلعت حرب برئاسة محمد الاتربي حفل تأبين للراحل محمود عثمان، أحد رموز التحكيم بمناسبة الذكرى السابعة لرحيله.

حضر حفل التأبين، رموز الرياضة والإعلام منهم أيمن دجيش وحسني عبد ربه وحازم إمام وأحمد مجاهد ومحمود البنا وجمال الغندور وعصام عبدالفتاح، إلى جانب أسرة التحكيم المصري من العاملين والمتقاعدين والحارصين دائما علي تخليد ذكري الرمز الكبير.

وقال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، إن التأبين أقيم فى شكل تكريم لرموز التحكيم مباراة استعراضية بين نجوم الكرة والإعلام مع رموز الحكام، من خلال التنسيق مع شريف خليل مدير نادي طلعت حرب.

ورحل محمود عثمان 13 فبراير عام 2015، لتفقد الرياضة المصرية أيقونة التحكيم المصرى والعربى وأحد أبرز علامات منظومة التحكيم وأحد رموزه فى عهده الحديث عن عمر ناهز 81 عاما، بعد عطاء طويل داخل منظومة التحكيم المصرى والإفريقى والعربى.

وتولى محمود عثمان رئاسة لجنة حكام القاهرة وعضوية لجنة الحكام الرئيسية ورئيس لجنة العلاقات العامة بلجنة الحكام على مدار سنوات طويلة.

كان عثمان مدير نادى طلعت حرب لسنوات طويلة وساهم فى إلقاء الندوات والمحاضرات على شباب الحكام فى مختلف مناطق الجمهورية حتى أطلق عليه "أيقونة التحكيم المصرى" نظرا لخفة الظل والضحكة الجميلة التى كان يتصف بها الراحل صاحب البشرة السمراء المميزة ورحل وترك لنا نجله الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان وأحد نجوم التحليل التحكيمى المميزين ليواصل نفس مسيرة والده فى خدمة المنظومة.

ورغم أن محمود عثمان لم ينل شرف التحكيم فى كأس العالم مثل أساطير الحكام المصريين، إلا أنه كان واحداً من أشهر الحكام فى تاريخ الكرة المصرية وسبق له أن أدار مباراة القمة بين الأهلى والزمالك وخرج بها لبر الأمان.