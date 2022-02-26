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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي توضح كيفية تقديم مقترحات بحثية ببرنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى "امحوتب"

صدى البلد

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية  والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2023/ 2024 .

 

واشارت إلى أنه يسرى هذا البرنامج لمدة 24 شهر  وتقوم الأكاديمية بتمويل كل مشروع  بمبلغ 150 ألف جنيه سنويا،  وعلى السادة الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي :submission.asrt.sci.eg

 


وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على هذا الرابط للتقديم عبر هذا الرابط 
 

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التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم أونلاين

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تزايد أعداد كليات جامعة عين شمس المتقدمة لمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB   عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذى يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والاقليمى فى مجالات  علمية متعددة.

لمزيد من المعلومات عن التقديم عبر هذا الرابط 

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