طارق فهمي: حرب بوتين على أوكرانيا لإرسال رسالة إلى أمريكا والغرب أن روسيا القوية عادت| فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد الحرب الروسية الأوكرانية متعدد السيناريوهات وأصبح أكثر تعقيدا، مؤكدا أن الرئيس الروسي بوتين قد شن الحرب على أوكرانيا لإرسال رسالة إلى أمريكا والغرب بأن روسيا القوية قد عادت.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، ان روسيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على أوكرانيا بالقوة العسكرية، مؤكدا ان القوة العسكرية ضد أوكرانيا مستمرة والمفاوضات قد تتأخر.

وتابع طارق فهمي، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية، في أضعف حالاتها، مما يجعل له قدرة على تصدر المشهد.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تخاذلت تجاه أوكرانيا، مؤكدا أنها لم تتعامل مع مسألة الحرب الروسية بجدية.

وأكد طارق فهمي، أن ما يجري في أوكرانيا قابل للتكرار في تايوان.