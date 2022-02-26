أخصائي إرشاد أسري: لا يجب التطوع بشرح تفاصيل الحروب للأطفال.. فيديو

قالت هبة الطماوي، اخصائي الإرشاد الأسري والتربوي، إنه لا يجب التطوع بشرح تفاصيل الحروب للأطفال، ولكن في نفس الوقت يجب الرد على كافة استفساراتهم.

وأضافت هبة الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي"، عبر فضائية “المحور”، أنه إذا زاد القلق والتوتر لدى الأطفال، لا بد من عرضهم على الطبيب النفسي لاحتوائهم.

وتابعت هبة الطماوي، أنه لا بد من سماع الطفل، والاهتمام بأسئلة الطفل، واحترام مشاعر الطفل بشكل مباشر، لعدم إحساس الطفل بالغربة.

وأشارت اخصائي الإرشاد الأسري والتربوي إلى أنه لا بد من أولياء الأمور لطمأنة الأطفال، والتأكيد أن تلك الأزمة بعيدة عن مصر.