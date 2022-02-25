أماني البحيري: السلاح المصري في عصره الذهبي.. ونطمع في المزيد من الإنجازات

علقت الدكتورة أماني البحيري، عضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح على الإنجازات التي حققها الأبطال المصريون ببطولة إفريقيا المقامة في نيجيريا بمدينة لاجوس خلال الفترة من 23 وحتى 27 فبراير الجاري، ورؤيتها لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في مصر.



وقالت الدكتورة أماني البحيري :"السلاح يعيش الآن عصره الذهبي تحت قيادة الاستاذ عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح و نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الذي نجح في تحقيق طفرة كبيرة سواء تنظيمية باستضافة البطولات الدولية على الأراضي المصرية أو فنية على مستوى الإنجازات بمختلف الأعمار الناشئين والشباب والكبار، وأتمنى مواصلة التطوير".

وأضافت:"لانزال نطمع في زيادة الميداليات من البعثة المصرية المتواجدة في نيجيريا، لانزال نمتلك لاعبين جيدين على مستوى الفرق وعلى مستوى السيدات تحت 20 عاما".

وعن تنظيم مصر لكأس العالم لسلاح الشيش قالت الدكتورة أماني:"يشارك في البطولة جميع المصنفين عالميا، لا يوجد أي دولة تخلفت عن التواجد في هذا الحدث".

وأضافت:"يشارك بالبطولة أفضل 16 لاعبا على المستوى الدولي باستثناء لاعب واحد تغيب بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهذا يدل على ثقة الجميع في مصر وسيرها في الطريق الصحيح".

واختتمت قائلة:"اتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، البطولة ليست سهلة ولكن كلنا ثقة في لاعبينا لتقديم مستويات جيدة".

وتستضيف مصر في الوقت الحالي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال بمدينة القاهرة وبالتحديد على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة ما بين 25 و 27 من فبراير الجاري.

وكانت البعثة المصرية للسلاح المتواجدة بلاجوس قد نجحت في تصدر جدول ترتيب البطولة للناشئين والناشئات، حيث حصد الفراعنة حتى الآن 26 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات و 10 برونزيات.