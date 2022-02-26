عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يتيح لهيئة المحطات النووية إجراء تجارب تطبيقية تكنولوجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حدد القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال اختصاصات هيئة المحطات النووية .

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون والتي نصت على ان تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :

(أ‌)  اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياة فى إطار الخطة العامة للدولة.

(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووةية

(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.

(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عمها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوحية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.

(ه) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.

(و) عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.

(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.

(ح)  إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.

(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركائ آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.

وزارة الكهرباء مجلس النواب الدكتور على عبد العال الطاقة المتجددة المحطات النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

الإسكان توضح المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بمشروعات دار مصر وسكن وجنة

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا .. وتحذير من الشبورة المائية

ترشيحاتنا

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

تفسير الحلم.. لا تقصص رؤياك ولا تبحث عن دلالتها لـ10 أسباب

النوم أمام المرآة .. ٧حقائق عنه لا يعرفها الكثيرون

لن نستسلم.. الأمم المتحدة تطالب بعودة الجنود الروس إلى الثكنات

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

متى 27 رجب 2022؟.. يبدأ فجر الاثنين ودعاءه مستجاب حتى آذان المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

بالخطأ.. دبابة تسحق سيارة في شوارع أوكرانيا سائقها مسن| فيديو

بالصور.. أنغام تخطف قلوب جمهورها في قصر عابدين بحضور 3 آلاف شخص

حلمت بمنافسة أم كلثوم.. «نجمة إبراهيم يهودية» اشتهرت بدور «ريا» وأشهرت إسلامها وحولت منزلها لدار تحفيظ القرآن

فيديو

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ