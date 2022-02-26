جيهان البيومي: الاهتمام بالمعلم يتطلب ضرورة اختياره بعناية وإعداده بشكل جيد

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان المجهودات المبذولة في إعادة هيكلة المدارس بشكل عام لتلبية المطالب المتغيرة قد غيرت من رسالة المدارس ومهنة التدريس، مضيفة:" نتوقع من المعلمين إعداد الطلاب بالعمل القائم على التفكير وصياغة المشكلات وإيجاد ودمج وتركيب المعلومات.. وإيجاد حلولا جديدة واستخدام التعليم الذاتي والعمل التعاوني.. وتحويل المعلم من موقع الإستهلاك لموقع الإنتاج".

وتابعت البيومي خلال تصريحاتها لـ صدى البلد" أن القدرات التي يحتاجها المعلمون للنجاح في التعليم في القرن الحادي والعشرين، يمكن إكتسابها بإتساع جودة وقوة التدريس عن طريق إصلاح برامج إعداد المعلم، وإعادة هيكلة النظم التي تستخدمها المؤسسات لتدعيم عملية التعليم المستمر للمعلم بإعتماد رخصة قيادة التدريس".



وأكملت عضو تعليم النواب، إن الإهتمام بالمعلم يعني ضرورة الإهتمام بإختياره وإعداده وتدريبه أثناء الخدمة مما يعني حتمية تمهين وظيفة التعليم بإعتبارها الركيزة الأساسية لإصلاح وتطوير النظام التعليمي, حيث معيار المسئولية في تكوين المهنة يقوم على شرطين: الأول حرية المهنة والثاني تقنين ظروف عملها وما يتطلبه هذا التقنين من إصدار تشريعات تحدد مسئولية المعلم وتوفر السياج القانوني, الذي يضمن الإعتراف بالمهنة ومنع ممارستها على غير المؤهلين لها، حيث إذا لم يكن التوظيف ناجحاً فسيكون من الصعب بل من الضرر أن تفرض أي عقوبة على أي مدرس غير كفؤ أو غير مؤهل.



وأكملت النائبة جيهان البيومي في تصريحاتها أن هناك مجموعة من الدواعي التي دعت إلى ضرورة استحداث الرخصة المهنية والعمل بها من هذه الدواعي:

- الحرص على ألا يلتحق بمهنة التعليم إلا المعلمين الأكفاء القادرين على الممارسة المهنية الفعالة.

- تحفيز المعلمين الملتحقين بالمهنة على النمو المهني الذاتي والمستمر.

- ترسيخ مكانة مهنة التعليم والتأكيد على أنها ليست مهنة من لا مهنة له, أو أنها مهنة يسيرة يمكن القيام بها دون دراسة مسبقة, مما يزيد من دافعية العناصر الجيدة للإلتحاق بها والحرص على الإستمرار فيها والتمسك بأخلاقياتها.

- إن التعليم أصبح مهنة بالمعنى الكامل للكلمة كالطب والهندسة والمهنة تعني الفرد المتخصص والعمل المتخصص بوجه عام, وتنطوي المهنة على أربعة أبعاد منها تحصيل المعارف المتخصصة ومهارات استخدام هذه المعارف في أداء يستند على معايير الجودة ومسئولية والتزام خلقي يتمتع به المتخصص وتلقى على عاتقه في شكل تقبله المحاسبة والمساءلة امام أعضاء المهنة والمجتمع بأسره، وكلما ارتفعت هذه الابعاد كلما إرتفعت المكانة المهنية لهذه المهنة مما يؤدي إلى إرتفاع المكانة الإجتماعية لأفرادها.

- التنافس العالمي بين الدول فكان الميدان الأول الذي يحقق للدول التميز هو التعليم, ومن ثم ضرورة أن يكون القائمون عليه على درجة عالية من الكفاءة والجودة.

- النمو المعرفي المتسارع, مما يتطلب معه مواكبة المعلم لهذا النمو المعرفي وما يرتبط به من مهارات, ومن ثم إن لم يحصلها فلن يرخص له بمزاولة المهنة.