وصتني على أولادها.. أم ممرضة السنبلاوين تكشف كواليس أيامها الأخيرة.. شاهد

شاءت اقدارها ان تلقى مصرعها في المكان الذى شقيت وعملت به من اجل خدمة المرضى.. رحلت اميرة الممرضة صاحبت القلب الطيب والتي حظيت بحب الجميع لخلقها وامانتها وطيبة قلبها وصتنى على عليها ومشيت وسابتهم.



وصتنى على عيالها قبل ما تموت.. بهذه الكلمات المؤثرة وسط دموع لا تنقطع نعت أم الممرضة أميرة التي لقيت مصرعها اليوم داخل أسانسير داخل مستشفى السنبلاوين العام.

اوصت بعدم دفنها ليلا وكانت تشعر بالموت

وتابعت الأم المكلومة في لقاء لصدى البلد :" كانت حاسة انها هتموت من كام يوم وقالت لومت ادفنونى بالنهار، كانت جدعه وخدومه اوى ، حالات كورونا اصيب بها جيرانا وكانت مبتخفش من كورونا وتروح البيت تعالجهم".

واضاف والدها السيد فتحي :" اللى حصل لبنتى إهمال ، دى مش أول مرة يحصل عطل فى الأسانسير فى واحده توفت قبل كده بسبب الإهمال".

وتجمع أسرة وأصدقاء الممرضة المتوفاة بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية بعد سقوط الاسانسير بها برفقة صديقتها المصابة.

وانتقلت عدسة موقع صدى البلد داخل المستشفى ؛ وقال صديفاتها :" أميرة ماتت خلاص المفروض يبقة في صيانه للاسانسير وأميرة التانية متكسرة في العمليات ياعالم هتعيش ولا لا ".

وتابعت:" الاسانسير ده كل شوية يعطل وقديم ليه كل شوية مصرين انه يشتغل وهوا متهالك وبقاله سنين كتير يوميا بيقف وبيعطل بينا".

وقالت إحدى زميلاتها:" أميرة لسة في عز شبابها عندها 4 أولاد منهم كفله مكملتش سنة حرام كدة".

عزل مدير مستشفى السنبلاوين

وقرر محافظ الدقهلية، عزل مدير مستشفي السنبلاوين العام، وذلك على خلفية سقوط أسانسير المستشفي صباح اليوم، مما أسفر عن مصرع ممرضات وإصابة أحدي العاملات بالمستشفي.

وكلف المحافظ، المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة للانتقال إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف أولا بأول على الطبيعة من داخل المستشفى واتخاذ اللازم فورا.



كما تقرر إحالة جميع المسئولين عن مصعد المستشفي وتشغيله وصيانته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية والتأديبية.



وفي ذات السياق قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوى العاملة، والحماية المدنية، وإدارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور على جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمراكز الطبية المتخصصة، والتأمين الصحي بنطاق المحافظة لفحصها على الطبيعة، والوقوف على أعمال الصيانة الدورية لها، ومدى كفاءتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل، على أن تعرض اللجنة تقريرها فور انتهاء عملها خلال عشرة أيام من تاريخه لاتخاذ ما يلزم بشأنه حرصا على سلامة الجميع



ولقيت ممرضه مصرعها، وأصيبت أخرى إثر سقوط أسانسير بهما من الدور الرابع بمستشفى السنبلاوين العام فى محافظة الدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بسقوط مصعد مستشفى السنبلاوين العام من الدور الرابع وبداخله اثنين من الممرضات.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، مصرع ممرضة تدعى أميرة السيد فتحى الإمام 32 عاما، وإصابة أخرى تدعى أميرة بيومى ليله 26عاما بإصابات مختلف وجرى نقلها للعناية المركزة.

وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض الى النيابة

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