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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باسم سمرة: فيلم لعبة شيطان مغامرة ناجحة.. فيديو

باسم سمرة
باسم سمرة

أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته بعرض فيلمه الجديد لعبة شيطان من بطولة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وتأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

وأضاف باسم سمرة خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، «فرحان جدا إن الفيلم أخيرا نزل، ويعتبر مغامرة ناجحة، وإن شاء الله نعمل حاجة حلوة».

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثلا في تطبيق إلكتروني يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.
 

باسم سمرة لعبة شيطان سبوت لايت الإنس تطبيق الكتروني

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