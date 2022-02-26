15 حلقة.. برومو مسلسل تحت نفس السما.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ تحت نفس السما " برومو العمل ، والذى تدر أحداث فى إطار 15 حلقة .

العمل من بطولة مروة عبد المنعم وكريم أبو زيد ، من إخراج محب وديع ومن تاليف رافت رضا .

ومن أخر اعمال الفنان مروة عبد المنعم هو فيلم معالى ماما ، والذى يتم عرضه فى السينمات الفترة الحالية .

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.



فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، و طاهر ابو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.