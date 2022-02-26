أبرزها الأهلي وصن داونز والزمالك والوداد.. مباريات اليوم السبت 26 - 2 - 2022

تقام اليوم السبت 26 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مباراتي الأهلي أمام صنداونز والزمالك مع الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت مباريات اليوم السبت 26 - 2 - 2022 على النحو التالي :
دوري أبطال إفريقيا
الترجي vs النجم الساحلي في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD
ساجرادا اسبيرانسا vs بيترو أتلتيكو في تمام الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 H
جوانينج جالاكسي vs شباب بلوزداد في تمام الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD
الوداد vs الزمالك في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 4 HD
الأهلي vs صنداونز في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد vs توتنهام في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد vs واتفورد في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس vs بيرنلي في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
برايتون vs أستون فيلا في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
برينتفورد vs نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 5 مساء
إيفرتون vs مانشستر سيتي في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
ريال مايوركا vs فالنسيا في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
خيتافي vs ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو vs ريال مدريد في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد vs سيلتا فيجو في تمام الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا vs بولونيا في تمام الساعة 4 عصرا
إمبولي vs يوفنتوس في تمام الساعة 7 مساء
ساسولو vs فيورنتينا في تمام الساعة 9:45 مساء
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ vs فولفسبورج في تمام الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن vs أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة 4:30 عصرا
فرايبورج vs هيرتا برلين في تمام الساعة 4:30 عصرا
يونيون برلين vs ماينز 05 في تمام الساعة 4:30 عصرا
جروتر فيورث vs كولن في تمام الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت vs بايرن ميونخ في تمام الساعة 7:30 مساء
الدوري الفرنسي
ستراسبورج vs نيس في تمام الساعة 6 مساء
باريس سان جيرمان vs سانت إيتيان في تمام الساعة 10 مساء
الدوري السعودي
ضمك vs الرائد في تمام الساعة 3:15 عصرا على قناة الرياضية السعودية
النصر vs أبها في تمام الساعة 5:30 مساء على قناة الرياضية السعودية
الهلال vs الحزم في تمام الساعة 5:30 مساء على قناة الرياضية السعودية 2
الأهلي vs الاتحاد في تمام الساعة 8:00 على قناة الرياضية السعودية