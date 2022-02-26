أبرزها الأهلي وصن داونز والزمالك والوداد.. مباريات اليوم السبت 26 - 2 - 2022

تقام اليوم السبت 26 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها مباراتي الأهلي أمام صنداونز والزمالك مع الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

الترجي vs النجم الساحلي في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

ساجرادا اسبيرانسا vs بيترو أتلتيكو في تمام الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 4 H

جوانينج جالاكسي vs شباب بلوزداد في تمام الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

الوداد vs الزمالك في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 4 HD

الأهلي vs صنداونز في تمام الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD



الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد vs توتنهام في تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد vs واتفورد في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس vs بيرنلي في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برايتون vs أستون فيلا في تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

برينتفورد vs نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 5 مساء

إيفرتون vs مانشستر سيتي في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

ريال مايوركا vs فالنسيا في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

خيتافي vs ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو vs ريال مدريد في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد vs سيلتا فيجو في تمام الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا vs بولونيا في تمام الساعة 4 عصرا

إمبولي vs يوفنتوس في تمام الساعة 7 مساء

ساسولو vs فيورنتينا في تمام الساعة 9:45 مساء



الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ vs فولفسبورج في تمام الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن vs أرمينيا بيليفيلد في تمام الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج vs هيرتا برلين في تمام الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين vs ماينز 05 في تمام الساعة 4:30 عصرا

جروتر فيورث vs كولن في تمام الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت vs بايرن ميونخ في تمام الساعة 7:30 مساء



الدوري الفرنسي

ستراسبورج vs نيس في تمام الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان vs سانت إيتيان في تمام الساعة 10 مساء

الدوري السعودي

ضمك vs الرائد في تمام الساعة 3:15 عصرا على قناة الرياضية السعودية

النصر vs أبها في تمام الساعة 5:30 مساء على قناة الرياضية السعودية

الهلال vs الحزم في تمام الساعة 5:30 مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الأهلي vs الاتحاد في تمام الساعة 8:00 على قناة الرياضية السعودية