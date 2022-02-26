أشرف قاسم: استكمل علاجي في مارس وعايز أرجع الملعب تاني.. فيديو

وجه أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق الشكر لحسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوقوفه بجواره خلال فترة مرضه.

قال نجم الزمالك السابق عبر حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس 1”: أشكر حسن بيه عبد الله لتواصله معي باستمرار وحالتي المعنوية ارتفعت كثيرا بعد اتصاله بي وقال لي ما تقلقش إحنا جنبك".

وعن مرضه قال أشرف قاسم : لست حزينا لمرضى وأعلم أنه ابتلاء من الله وأتمنى أن يلهمنى الصبر عليه ولن أنسى كل واحد جدع وقف معي في مرضى وبداية من شهر مارس المقبل من المفترض أن أحصل على 15 جرعة علاج الذى يشبه في طريقته الكيماوي وأعمل حاليا على تجهيز دخولي للمستشفى لإجراء بعض التحاليل اللازمة التي طلبها طبيبي الخاص".

استطرد : أنا قعدت 3 سنوات دون علاج لأنى كنت بكشف ومحدش كان عارف عندي ايه وكنت أخشى مقابلة الناس خوفا من نظرتهم لي.

وقال أيضا: عايز أرجع اشتغل في الملعب تاني لأن من أكتر الفترات اللي جالي فيها شغل وانا تعبان.

كان الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، قال إنه تم التواصل مباشرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، مع أشرف قاسم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، للتأكيد على دعم الوزارة الكامل له، ويتم الآن بحث كيفية علاجه سواء داخل مصر أو في الخارج، ما يتناسب مع حالته الصحية .





وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أنه يُساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب، وأنه يتم عمل صندوق لدعم كافة اللاعبين الذين لديهم ظروف استثنائية .



وأكمل حديثه عن الحالة الصحية للكابتن أشرف قاسم، قائلًا إن مرضه عبارة عن اضطراب يُصيب الأعصاب المتحكمة بأطراف الجسم كاليدين والساقين، والتي تنقل الإشارة الحسية للمراكز في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على إيصال الإشارة والإحساس بطريقة سليمة، وبالتالي ينتج عن ذلك الشعور بالتنميل وخدران الأطراف، مؤكدًا أنه سيكون هناك تدخل سريع من قبل الوزارة لدعم الكابتن أشرف وعلاجه.



وأجاب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن سؤال "هل الحالة الصحية لكابتن أشرف تشبه حالة مؤمن زكريا ؟"، قائلًا إنه سيتم عمل لجنة طبية لتشخيص الحالة بشكل كامل ودقيق حتى يتم العلاج بالشكل المناسب .



وأكد، أننا نتابع كل كبيرة وصغيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص المجال الرياضي، وأشكر كل الداعمين والمحبين لأشرف قاسم، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة مع لاعبين أخرين، وستكون هناك مساندة كاملة له خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل مرض أشرف قاسم

بحسب ما عُرف عن معاناة أشرف قاسم، فإنه يعاني من خشونة من الدرجة الرابعة افقدته كل أربطة الركبة.

ويحتاج أشرف قاسم بشكل ضروري لتغيير مفاصل الركبتين كلياً، مع صعوبة إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي بسبب التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، يمنعه من التحكم في الأطراف، وقد يؤدي لعواقب صحية خطيرة وتكلفة العلاج باهظة، بسبب مكوث أشرف قاسم في المستشفى لمدة أسبوع كل شهر، يتلقى خلالها جرعات معينة لمدة 18 شهر.





وهو أحد أهم وأبرز من ارتدى قميص نادي الزمالك، وواحد من نجوم منتخب مصر البارزين عبر التاريخ، النجم الزملكاوي أشرف قاسم الذي امتدت مسيرته في الملاعب ما بين عامي 1974 إلى 1994 حقق خلالها مسيرة كبيرة كلاعب كرة موهوب ومحترف.

وشغل أشرف قاسم الوسط الرياضي عامًة بعد أنباء إصابته التي أجبرته على السير بعكازات في انتظار رحلة علاج مبهمة التفاصيل.