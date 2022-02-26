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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج البداية من صنداونز يتصدر الترند.. ومغردون: أعظم نادي في الكون

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # البداية من صنداونز و جاء ذلك دعما لفريق الاهلي قبل مواجهة  نظيره فريق صنداونز في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

 

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت أمام نظيره فريق صنداونز في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي أمام نظيره صنداونز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة الأهلي وصنداونز المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لتحقيق الفوز الأول في جولات دور المجموعات  من بطولة دوري أبطال أفريقيا أملا في تحقيق اللقب الحادي العاشر من البطولة بتاريخ المارد الأحمر.

 

- الأهلي الأهلي ضد صن داونز تشكيل صن داونز أبطال الأهلي

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