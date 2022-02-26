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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روان العربي تهزم بطله جنوب افريقيا في بطولة ويندي سيتي للإسكواش بشيكاغو

روان العربي
روان العربي

فازت بطلة العالم للشابات المصرية روان العربي علي بطله جنوب افريقيا الكسندرا فولر بثلاث أشواط نظيفة لتتأهل لربع نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش للمحترفات بشيكاغو.

 

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" أعلنت مؤخرا انسحاب سلمى هاني وروان العربي، من بطولة "واشنطن" أون فاير المفتوحة للاسكواش، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 20 فبراير الجاري، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

 

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف الجديد للاعبات في شهر فبراير الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالي، منذ اعتلائها صدارة التصنيف في نوفمبر العام الماضي.

 

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في المركز الثاني بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.

 

تصنيف الرجال بالإسكواش

كما أعلنت رابطة المحترفي للإسكواش عن التصنيف الجديد لرجال الاسكواش خلال شهر فبراير الجاري، وحافظ علي فرج لاعب وادي دجلة، على صدارته للتصنيف العالمي للرجال للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ تربعه على قمة التصنيف في سبتمبر الماضي. 

 

بينما حافظ النيوزيلاندي بول كول على مركزه في التصنيف الثاني عالمياً، وذلك بعد خسارته للقب بطولة موتور سيتي وخروجه من نصف نهائي البطولة. 

 

وحل محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس في المركز الثالث، بينما تقدم البطل المصري الواعد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الرابع متخلياً عن المركز الخامس "مركزه السابق"، لطارق مؤمن لاعب الجزيرة الذي تراجع مركزاً، وذلك على الرغم من تعرض مصطفى عسل لعقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي.

 

يذكر أن روان العربي قالت في وقت سابق أنها قبل المباريات تحب سماع المزيكا وتتحدث مع مدربها لوضع خطة المباراة، وأن الأمر لم يختلف بعد كورونا وأن التدريب كثيراً أمر غير صحي لأنه يسبب إصابات ومع عدم انتظام البطولات تتدرب بقدر مناسب لتكون مستعدة للبطولات القليلة التي يتم لعبها وأنها بدأت الاعتياد على الأمر مشيرة إلى أن محمد الشوربجي مثلها الأعلى دائماً، منذ الصغر لأنه كان معها في نفس النادي وكان دائماً يشجعها وينصحها، ومن السيدات رنيم الوليلي هي مثلها الأعلى.

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