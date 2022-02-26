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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة منذ 4 أيام

صدى البلد

أرسل القارئ سيد أبو حطب يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المفقودة.

وقال أبو حطب نحن مقيمون بمحافظة كفر الشيخ وانتي دنيا ابنتي ١٦ عام متغيبة منذ ٤ أيام وتم البحث عنها ولكن دون جدوى.

وطالب المسؤولين بسرعة البحث عن ابنته المفقودة قبل إصابتها بمكروه للتواصل الاتصال على رقم 01013059564.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اغرب شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين

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