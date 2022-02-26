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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناشطة أوكرانية بمصر: لسنا في فيلم.. وتحولنا لساحة صراع بين الدول

الناشطة الأوكرانية
الناشطة الأوكرانية نينا بوتارسكا

بين الغزو الذي تشهده بلدها، وأزمة الفرار واللجوء التي تواجهها عائلتها، تعيش نينا بوتارسكا، منسقة الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية في أوكرانيا، صراعًا كبيرًا خاصة بعدما تمكنت من السفر على متن آخر طائرة شارتر إلى مصر قبل الهجوم الروسي وإغلاق المجال الجوي، إذ لم يكن لديها أي خيارات أخرى لاصطحاب أسرتها، نظرًا لإصابة ابنتها ذات الـ 11عامًا بفيروس كورونا.

وخلال لقاء مع برنامج "الديمقراطية الآن" الأمريكي، تحدثت بوتارسكا، من شرم الشيخ، عن أزمة بلادها، والمعاناة التي تعيشها أسرتها من أجل الفرار من الهجوم الروسي على أوكرانيا، بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الخميس الماضي، عن عملية عسكرية في إقليم دونباس.

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وقالت الناشطة الأوكرانية إن ظروف مرض ابنتها منعها من اصطحابها معها إلى مصر، لافتة إلى أن الابنة غادرت أمس العاصمة كييف مع والدها للفرار إلى حدود بولندا والانضمام إلى جزء آخر من عائلتها، حيث انتظرا على الطريق نحو 30 ساعة من أجل الاقتراب من الحدود، وبسبب الزحام المروري، ظلا يسيران للحاق بأسرتها.

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، الجمعة، مرسومًا رئاسيًا يأمر بالتعبئة العامة لكل السكان، وأعلن رئيس إدارة حرس الحدود في مدينة لفيف، دانييل مينشيكوف، منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد.

وكتب مينشيكوف على "فيسبوك": "بسبب حالة الحرب، لن يتم السماح للذكور الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 من مغادرة البلاد. من فضلكم لا تثيروا الذعر ولا تحاولوا عبور الحدود دون إذن".

وردًا على سؤال بشأن عدم السماح للرجال بالمغادرة، أوضحت بوتارسكا أن عائلها تحاول عبور الحدود بسرعة وبأي طريقة، مؤكدة أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لكل أسرة في كييف تريد الفرار من الهجوم، مشيدة بتعامل البولنديين على الحدود ومساعدتهم لهم وإمدادهم بالاحتياجات اللازمة.

تقسيم أوكرانيا

وبشأن الوضع في بلادها، أكدت أن أوكرانيا أصبحت ساحة معركة للقوى الكبرى، فروسيا تهاجم من جهة، والدول الغربية من ناحية أخرى، والأمر أصبح بمثابة مزحة، قائلة: “أشعر أن بلدي الآن بمثابة ساحة معركة لطموحات جميع البلدان: من الناتو ومن روسيا. وهناك دولتان استعماريتان تريدان تقسيمها”.

الغزو الروسي على أوكرانيا

ولفتت: "أريد فقط أن أؤكد فكرة واحدة، أن هذا ليس فيلمًا. نحن أناس حقيقيون.. نموت مثل الأشخاص العادية ولدينا أطفال حقيقية تبكي وتتأثر بسبب الانفجارات في كل مكان.. لا يهم أنه في أوكرانيا أو أفغانستان أو سوريا.. كلنا نريد العيش في سلام".

وتابعت قولها: "أتوسل إليكم أن تظلوا بشرًا ولا تغلقوا الحدود، ولا توقفوا هذه المساعدة للسكان المدنيين.. ساعدونا في إيقاف هذا الكابوس.. فحان الوقت للعودة إلى الدبلوماسية".

ومن المقرر أن تتحدث نينا بوتارسكا، اليوم السبت، في تجمع دولي طارئ عبر الإنترنت بشأن أوكرانيا، والذي تنظمه حملة نزع السلاح النووي، ومنظمة "نساء من أجل السلام" وغيرها.

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