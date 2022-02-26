اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط تعلن أسماء الفائزين بمقاعد المجلس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط صباح اليوم، السبت، نتائج انتخابات التجديد النصفى.



وقال المستشار سيد حامد، رئيس اللجنة القضائية، إنه عقب فرز الأصوات الخاصة بمرشحي مجلس النقابة الفرعية بأسيوط، تبين أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 2056 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 182 صوتًا، وعليه فقد تبين فوز المهندس وائل محمد أحمد خليل بالمقعد الأول، والمهندسة ميرفت زوزو متري بشاي، والمهندس خالد محمد خالد بالمقعدين الثاني والثالث لشعبة الكهرباء لعضوية مجلس الإدارة، كما فاز المهندس عبد الله فتحي هشام خضر بالمقعد الأول لشعبة الهندسة المدنية بمجلس النقابة الفرعية بأسيوط، وحصلت المهندسة وفاء أحمد سيد على المقعد الثاني بمجلس الإدارة على ذات الشعبة، وفي شعبة الهندسة المعمارية فقد فاز بمقعدي مجلس الإدارة المهندس حسن حسن خلف حسن، والمهندس محمد فؤاد صادق عمر، مقرر لجنة النوادي بالمجلس السابق.

وقدم رئيس اللجنة العامة الشكر لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية لتعاونها لتذليل جميع العقبات والعمل على إخراج الانتخابات في أبهى صورة لها.

يُذكر أن انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والتي أجريت أمس، الجمعة، شهدت حالة من الترقب والانتظار من قبل المرشحين على المقاعد النقابية المختلفة، فحتى صباح اليوم، السبت، لم تكشف اللجنة القضائية عن نتائج الانتخابات، وهو ما تسبب في انتظار المرشحين داخل المجمع الانتخابي حتى الصباح.